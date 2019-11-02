 ترامب يقول إن «أغلبية غاضبة» تدعمه في مواجهة محاولات مساءلته - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

ترامب يقول إن «أغلبية غاضبة» تدعمه في مواجهة محاولات مساءلته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:09 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:09 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يعتقد أن "أغلبية غاضبة" من الناخبين الأمريكيين ستدعمه في مواجهة تحقيق بشأن مساءلته مع سعيه لحشد أنصاره لإبداء اعتراضهم على محاولة الديمقراطيين عزله.

وتحدث ترامب عما يسيئه بشكل مطول في استاد بمدينة توبيلو بولاية مسيسبي الأمريكية وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشكل رسمي لوضع قواعد التحقيق في محاولة ترامب جعل أوكرانيا تحقق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب إن "الشعب الأمريكي مل من أكاذيب وخدع وتطرف الديمقراطيين".

وأضاف أن الديمقراطيين "خلقوا أغلبية غاضبة ستصوت للإطاحة في 2020 بكثيرين من الديمقراطيين الكسالى".

وأبدى ترامب أيضا ثقته في قدرته على هزيمة أي ديمقراطي ينافسه في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2020.وسخر ترامب من بيتو أورورك بعد ساعات من انسحاب عضو مجلس النواب السابق فجأة في السابق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة يوم الجمعة.

وقال "بيتو ذلك الوغد المسكين ..الرجل البائس المثير للشفقة".

وقال إن بايدن "سيسقط مثلما يسقط الحجر".

وتناول ترامب مرارا وتكرارا فضيحة أوكرانيا المثارة حوله. ودافع عن اتصاله الهاتفي في 25 يوليو تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يمثل محور الاتهامات الموجهة له في التحقيق الخاص بمساءلته.وقال "هل تعتقدون إنني عندما أجرى اتصالا برئيس بلد منتخب حديثا سأقول له شيئًا غير لائق وأنا أعرف أن كثيرين يستمعون على الخط؟".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك