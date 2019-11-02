البورصة المستفيد الأول من الخفض المستمر لأسعار الفائدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى

قال خبراء اقتصاديون وماليون إن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين من قرارات البنك المركزى المصرى المستمرة بخفض الفائدة على الايداع والقروض وبرنامج الاصلاح الاقتصادى.

توفر البورصة المصرية أفضل فرصة بديلة للادخار والاستثمار، حيث تربطها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، مع توقعات بجذب السوق المصرية استثمارات أكبر فى الفترة المقبلة من المدخرين، تبعا لتصريحات اقتصاديين.

وقرر البنك المركزى المصرى مؤخرا، خفض معدل الفائدة بمقدار 2.5% على الإيداع والإقراض.

وأعلن بنكا «مصر» و«الأهلى» وقف إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة وإصدار شهادات جديدة ذات آجل عام، مع صرف عوائدها كل 3 أشهر.

وقال نبيل هاشم مدير الاستثمار بشركة مباشر، إن خفض الفائدة المستمر هو رسالة من البنك المركزى المصرى بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الخفض خاصة بعد نجاح السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى فى الهبوط بمعدلات التضخم من 35% إلى 7%.

وأكمل هاشم، أن المؤشرات الحالية مثل الاستقرار الاقتصادى وارتفاع الاحتياطى النقدى لأعلى مستوى فى تاريخه، يعطى إشارة بأن أكبر مشكلات مزمنة كان يعانى منها الاقتصاد المصرى قد انتهت، ما يعنى تزايد جاذبية الاستثمار فى السوق المصرية وهو ما يتضح فعليا من خلال التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصرى وأرقام تداولات الأجانب بالبورصة وأذون الخزانة المصرية منذ العام الماضى.

وأشار إلى أن البنك المركزى أعلن عن استهداف معدلات فائدة أقل من 10%، ما يعنى ضمنيا أن هناك مزيدا من الخفض فى معدلات الفائدة فى الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على أداء البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة، لتحقق المستهدف المتوقع لها عند مستوى 20 ألف نقطة.

وأكد هاشم ان العوائد التى من المتوقع تحقيقها بسوق الأسهم المصرية العام الجارى أعلى بكثير مما يمكن للأوعية الادخارية الثابتة أن تحققه.

ورشح هاشم، قطاعات السياحة والعقارات لتكون أكثر القطاعات نشاطا خلال الفترة القادمة، مع عودة السياحة الروسية إلى وضعها الطبيعى.

وقال شريف الشربينى مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الاوراق المالية ان قرار خفض الفائدة بالإضافة إلى الخفض المتوقع على مدار العام فإن التفاؤل بما سيكون عليه أداء البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة يبدو كبيرا.

وأضاف: أن خفض الفائدة سيزيد الاستثمارات فى البورصة المصرية على المدى المتوسط وطويل الآجل، لكن على المستوى القريب ستشهد البورصة رد فعل إيجابيا.

وذكر أن البورصة كانت تترقب فى الشهور الماضية، قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، ومع الخفض فإن التفاؤل قد تزايد بشكل ملحوظ، مضيفا أن قطاع السياحة يعد أكبر القطاعات المرشحة للنشاط هذا الأسبوع مع عودة السياحة الروسية قبل نهاية الشهر الجارى.

وتوقع أن تشهد قطاعات الخدمات المالية والبتروكيماويات أداءً إيجابيا، كما توقع أن ترتفع أحجام التداول الكلية بالسوق فوق حاجز المليار جنيه يوميا.

وتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة فى مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.

كما يأتى ذلك أيضا فى إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وشهدت البورصة فى الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة فى أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب فى طرح حصة من أسهم عدد من الشركات عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أى فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.