السودان يؤكد التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام

أكد السودان التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام، وذلك لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر، حسبما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع ذكري جريمة مقتل صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر عام 2013.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في بيان بهذه المناسبة، إن وزارة الثقافة والإعلام بجمهورية السودان تنتهز هذه المناسبة لتجديد التأكيد بإلتزامات السودان بضمان حرية الصحافة والإعلام، ومنع ممارسة أي نوع من المضايقات والانتهاكات أو التهاون تجاه كل مجموعة أو أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الصحفيين، بما في ذلك ممارسة الضغوط أو أي شكل من أشكال التهديدات تجاه الصحافة والصحفيين.

وجددت وزارة الثقافة والإعلام تمسكها الكامل بقيم وشعارات الثورة السودانية، الداعية إلى الحرية والسلام والعدالة، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في دولة سيادة وحكم القانون.