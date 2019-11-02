بوروسيا مونشنجلادباخ يعزز صدارته للدوري الألماني

استفاد بوروسيا مونشنجلادباخ من سقوط بايرن في فخ الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي وعزز صدارته لجدول الدوري الألماني، موسعا الفارق مع حامل اللقب إلى أربع نقاط بالفوز الثمين على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وماركوس تورام في الدقيقتين 18 و42 مقابل هدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 25 فيما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف للفريقين.

ورفع مونشنجلاباخ رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند الذي قفز إلى المركز الثاني فيما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف لايبزج وأمام فرايبورج.

وعلى استاد "ريد بول آرينا" ، حسم لايبزج المباراة أمام ضيفه ماينز تماما في الشوط الأول حيث أنهاه لصالحه بخماسية نظيفة سجلها مارسيل سبيتسر وتيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو ومارسيل هالستنبرج ويوسف بولسن في الدقائق الخامسة و30 و35 و38 و44 .

وخلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني ، عزز لايبزج تقدمه بهدفين آخرين سجلهما فيرنر والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 48 و50 ثم ضاعف الفريق من صدمة ماينز بالهدف الثامن عن طريق فيرنر في الدقيقة 87 ليكون الهدف الثالث (هاتريك) لفيرنر في هذه المباراة.