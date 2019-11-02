قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن البيان الذي أصدرته الخارجية اليوم، جاء استجابة لمواقف متعددة من المنظمات الدولية والأسئلة والاستفسارات التي تردهم بشأن موقف الوزارة فيما يحدث في إطار التظاهرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن الوزارة عبرت من خلال البيان بأنها تحترم الحركة المطلبية في العديد من المحافظات للمطالبة بالإصلاح والتمكين والاندماج، مشيرًا إلى أن هذه المطالب مكفولة بحق الدستور العراقي في مواده الـ38، 39، 40، والتي تثبت حق العراقيين باختيار حكومتهم وفقًا للسياسات المعمولة بها في النظام الديمقراطي والمطالبة بحقوقهم، على حد ذكره.

وأشار إلى أن البيان عنى كل من يتدخل بالشأن العراقي سواء كان إقليميًا أو دوليًا أو طرفًا ممثلا في شخص أو جماعة أو هيكل سيادي، مؤكدًا على أن العراق دولة كاملة السيادة وتتعامل مع شأنها السياسي بكامل الحرص والعناية طبقًا للقانون.

ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اجتماع قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع قيادات عراقية الشهر الماضي، منوهًا بأن الأجهزة الأمنية تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي.