القبض على جين فوندا مرة أخرى لمشاركتها في مظاهرات الدفاع عن المناخ

اعتُقلت الممثلة الأمريكية المعروفة جين فوندا، أمس الجمعة، مرة أخرى في واشنطن العاصمة، على خلفية مشاركتها في أنشطة العصيان المدني المنسق لزيادة الوعي بقضايا المناخ.

وعلى عكس المشاهير الآخرين، الذين يغيرون ملابسهم في بعض الأحيان عدة مرات في اليوم الواحد، لأنه يتم تصويرهم في عدة مناسبات مختلفة، تتمسك فوندا "81 عاما" بمعطفها الشهير ذي اللون الأحمر الفاتح أسبوعا بعد أسبوع للمشاركة في الاحتجاجات.

وكانت السلطات اعتقلت فوندا خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بالحفاظ على البيئة يوم 12 أكتوبر الماضي أمام مبنى الكونجرس خلال مظاهرة للدفاع عن البيئة.

وفوندا واحدة من 16 شخصا اعتقلوا خلال هذه المظاهرات في واشنطن، وقالت محطة "سي بي إس" الأمريكية إن جميع المعتقلين وجهت لهم اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.

ومن المعروف أن لفوندا تاريخ طويل من المشاركة في المظاهرات، وقد التقطت لها صور خلال إلقاء خطاب في المتظاهرين ضد التغير المناخي في لوس أنجلوس في سبتمبر الماضي.

وكتبت فوندا، على موقعها على الإنترنت، أنها انتقلت إلى واشنطن لتكون قرب مركز الاعتراضات خلال "المعركة من أجل مناخنا".

وتعهدت بالاشتراك في المظاهرات كل جمعة حتى مطلع العام المقبل لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات كافية للحفاظ على المناخ.

وصاحب فوندا في رحلتها إلى السجن هذه المرة الممثلتان روزانا أركيت وكاثرين كينر.