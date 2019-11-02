شيرين فراج: هيئة محو الأمية الحالية أثبتت فشلها.. ومشروعي الجديد يلغي عملها





قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع قانونها بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل"، بعد غد الثلاثاء، داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوى العاملة وغيره.

وأوضحت فراج، لـ"الشروق"، أن هيئة محو الأمية الحالية أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من الشعب أميين، مضيفة أن الإحصائيات تشير إلي أن الأميين من سن 15 عاما إلي سن 50 عامًا الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة.

وذكرت النائبة، أن هيئة محو الأمية تم إنشائها عام 1991 ومن المفترض أنها كانت تستهدف المواطنين من هم الآن في سن 40 أو 35 عاما ، ولكن الإحصائيات تكشف مشاكل في أداء عملها، فضلا عن مشكلات في مهارات أصحاب الحرف المهنية مثل السباك والنجار وغيرها، لافتة إلي أنه للأسف يتم استخراج شهادة مضروبة لمحو الأمية بـ50 جنيها.

وأشارت إلى أنه بناء على مشروع القانون الجديد سيتم إلغاء الهيئة الحالية، وإنشاء أخرى تحت مسمي "الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل"، وتسند إلى تلك الهيئة الجديدة كافة الممتلكات والأصول والموظفين.

وأوضحت أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون تقوم على تقدم أي "مواطن أمي" للهيئة الجديدة، التي ستعمل على محو أميته، إضافة إلى المساهمة في تعليمه للحرفة والمهنة التى يميل إليها، ويتلقى التدريب والتعليم المناسب واكتساب المهارة والعمل على توظيفه ورفع درجة تعلمه، بحصوله على شهادة للمهنة التي سوف يمارسها، وستكون بمثابة تصريح مزاولة مهنة.

وتابعت: "مشروع قانون الهيئة ينص علي إنشاء شركات، أو كيان يتولي توظيفهم وتوجهم للعمل في المناطق مع المواطنين، وهدفنا ليس محو أمية فقط بل اكتساب حرفة ومهنة يعمل بها مستقبلا وأيضا وظيفة يحصل عليها وعليه سيتم تعليم أكثر من 15 مليون أميا، والعمل على تنمية مهارتهم".

يشار إلى أن الدولة قامت بإنشاء "هيئة لمحو الأمية"، بالقانون رقم (8) لسنة 1991، في شأن محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من حق كل مصري في التعليم، وأن يبقى متعلمًا ما بقى على قيد الحياة، وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.