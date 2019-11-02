الخارجية الأمريكية :سلطنة عمان شريك إقليمي ودولي مهم في مكافحة الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن سلطنة عمان شريك إقليمي ودولي مهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2018 -أوردته وكالة الأنباء العمانية- إلى أن السلطنة عملت بنشاط في عام 2018 لمنع الإرهابيين من شن هجمات أو استخدام البلاد كملجأ آمن لهم كما تواصلت على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية للتعاون والمشاركة بفاعلية في هذا الشأن.

وثمنت الخارجية الأمريكية جهود السلطنة المتواصلة في هذا المجال للعام الثالث على التوالي ودورها في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي والذي انعكس على حجم الأمن والاستقرار الذي تشهده السلطنة حيث لم يتم الإبلاغ عن حادث إرهابي واحد خلال العام المنصرم 2018 وهو الأمر الذي أكد خلو السلطنة من الإرهاب ومن أي تهديد إرهابي.

وأشادت الخارجية الأمريكية بالجهود المتواصلة من جانب السلطات العمانية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب خاصة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية اللتين تشكلان الدعامتين الرئيسيتين في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم أيضا بدور رئيسي في تأمين عمان من التهديدات الإرهابية.