منذ أن بدأت عملية "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر الماضي، نزح نحو 130 ألف مدني؛ بحثا عن ملجأ في مدينتي الحسكة والرقة والمدن المجاورة لهما، حسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

عائلة "آزاد عفدمي"، المصور الصحفي الكردي، كانت واحدة من أوائل العائلات النازحة من مدينة رأس العين السورية، حين بدأت العملية التركية، وعندما تصاعدت عمليات القصف التركي على الأنحاء ودوى صوتها في الأرجاء، كان آزاد يرتب لتوفير ملاذ آمن لعائلته نحو مدينة قامشلي، إحدى المدن التي استقبلت النازحين.

يقول آزاد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "لما جاءت الطائرات التركية وضربت مدينة رأس العين، ترك الأهالي بلدهم، لكن أنا ظللت في البلدة أصوّر وأوثق الهجوم وعملية النزوح والهجرة، حتى تركتها يوم 14 أكتوبر، ولم أستطع العودة إليها من جديد؛ حيث أُغلق الطريق".

يعيش آزاد حياة متنقلة على المخيمات والقرى التي يسكنها نازحو الاشتباكات، يوثق مناطق الإيواء وساحات نزوح المدنيين بصور وأفلام وثائقية.

ما يهم الشاب الثلاثيني هو هويته الكردية التي يستهدفها الجيش التركي والفصائل الراديكالية الموالية له: "أنا أحاول أن أوثق الحدث لأن القضية تخصني، الوضع حساس وحرج، والمتحالفون مع أردوغان راديكاليين، وبعض القوميين العرب لا يقبلون التعايش مع الأكراد".

خلال تنقله في القرى التي يسكنها النازحون الأكراد، شاهد آزاد مآسي يومية متكررة، أمهات وأطفال صغار يفترشون الأرض، كثير منهم يعيش في المدارس وآخرون في العراء، تسكن نفوسهم الحسرة على منازلهم وحكايتهم وذكرياتهم، أشيائهم التي صنعوها بأيديهم، وتركوها مرغمين منذ بدء القصف التركي، في ليلة -لم ينسها آزاد- خلفت وضعا إنسانيا مزريا و"عائلات لا تمتلك مصاري لشراء الطعام لأولادها"، كما يقول.

طيلة فترة الحرب التي دارت بين الجماعات المسلحة والأكراد منذ عام 2012، حرص آزاد على توثيقها وأرشفتها، وبعد هجوم الجيش التركي على عفرين مطلع عام 2018، صنع آزاد فيلمه الوثائقي عن الآثار التي خلفها الهجوم التركي في مناطق الأكراد، وحاز فيلمه على جائزة من مهرجان المكسيك.

عائلة هيثم حجي، الصحفي الكردي، زوجة و3 أطفال، نزحت من مدينة رأس العين حين بدأ القصف التركي هناك إلى قرى تل تمر، ومنها إلى مدينة القامشلي التي نزح إليها الكثير من أهالي رأس العين بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش التركي والفصائل المسلحة من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

يقول حجي، لـ "الشروق": "أعيش حياة متنقلة، تركت عائلتي الصغيرة في قامشلي، حيث دبرت سكنهم في منزل لأحد الأصدقاء، وباشرت عملي في تغطية الاشتباكات والاحتجاجات في رأس العين. أعمل على اعتبار أن الصحفي يلزمه حدثا لكي يعمل، ولكن السيء في الموضوع أنك تقوم بتغطية نزوح أهلك وأصدقاءك وأقربائك".

أطفال حجي لا تختلف أوضاعهم عن أوضاع باقي النازحين، تركوا مدارسهم ومنازلهم، وحُرموا من ألعابهم وأشيائهم البسيطة.

أسئلة لا إجابة عنها تحاصر حجي من طفلته الطالبة في الصف الثالث، التي تركت مدرستها الأساسية، ومدرسة تعليم الموسيقى التي كانت ترتادها لتعلم العزف على آلة الكمان: "هي الآن محرومة من جميع هذه التفاصيل، وتسألني دوما متى نعود إلى المنزل؟ ولماذا لم تحضر كماني معنا حتى أستطيع العزف عليها؟ وبالتأكيد لا أستطيع أن ألبي طلباتها وأسئلتها التي لا إجابة عليها".

كذلك ابنه "غمكين" الذي ترك مدرسته وسلحفاته الصغيرة التي كان يعكف على تربيتها في منزله المهجور: "ابني هو الآخر دوما يسألني عن سبب مجيئنا للقامشلي، وعن حالة سلحفاته في المنزل، دائما يسألني هل هي جائعة؟ هل هي عطشة؟ لماذا لا تحضرها لي؟".

رغم سريان الهدنة التي جرت باتفاق تركي أمريكي يوم 17 أكتوبر الماضي في مناطق الاشتباك شمال شرقي سوريا، إلا أن حالة النزوح مستمرة، حسب آزاد وحجي، "ولا تزال الاشتباكات متواصلة بغطاء من الاستهدفات الجوية التركية والقصف البري من قبل الفصائل الموالية لأنقرة"، حسب تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان الصادر في 26 أكتوبر الماضي.

وحسب المرصد، فإن الفترة التالية على إعلان وقف إطلاق النار الأمريكي وحتى اللحظة، نتج عنها مقتل 46 مدنيا، و34 من قوات سوريا الديمقراطية، و17 من الفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى مقتل واحد من قوات النظام وواحد من القوات التركية.

وبالرغم من ذلك، يأمل كلا من آزاد وحجي أن تنهي الحرب وعمليات النزوح بحل سياسي يضمن «حقوق الأكراد ووجودهم التاريخي في المناطق المتاخمة على الحدود السورية التركية».

كذلك لا يخفي هيثم حجي تفاؤله من العودة إلى دياره مرة أخرى «خاصة أننا لنا تجارب سابقة بالنزوح في عام 2012، عندما هاجمتنا كتائب الجيش الحر وجبهة النصرة، وانتصرت عليها الوحدات الكردية في ذلك الوقت وحررت المدينة بعد عام تقريبا»، حسب قوله.