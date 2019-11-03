اقتصاديو مالاوي قلقون بسبب تعليق أمريكا لواردات التبغ

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أعرب اقتصاديو ملاوي عن قلقهم إزاء الأنباء التي أفادت بتعليق الولايات المتحدة لجميع واردات التبغ ومنتجاته من الدولة الإفريقية الفقيرة.

وقال تشيكو كاليلومبي، رئيس جمعية الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التبغ محصول رئيسي بالنسبة لمالاوي وأي شيء يؤثر عليه يمكن أن يؤثر على الاقتصاد وجميع الأنشطة التي تصاحبه".

وأصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أمس الجمعة "أمر رفض تسليم" يسمح لها باحتجاز أي سلع تعتبر أنها أنتجت من خلال "العمالة القسرية".

وجاء الأمر بعدما أعلنت شركة "لي داي" للمحاماة أنها بعثت برسالة مسبقة إلى شركة "بريتيش أميريكان توباكو" نيابة عما يقرب من 2000 مزارع مستأجر في مالاوي، بما في ذلك مئات الأطفال، متهمة الشركة بتسهيل "العمل القسري وعمالة الأطفال".

ونفت شركة "بريتيش أميريكان توباكو" هذه الاتهامات.