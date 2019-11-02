السجن المُشدد 10 سنوات لسائق خطف طفلة وهتك عرضها في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 23198 جنايات ههيا لسنة 2018، بمعاقبة سائق، بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ لخطفه طفلة والتعدي عليها جنسيًا.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ن. هـ." 15 عاما، يتهمون فيه "هاني ع." 40 عاما، سائق، بخطف الطفلة إلى مدينة الخانكة، وهناك تعدى عليها جنسيًا، حيث إن المتهم تربطه صلة نسب بأحد أقارب الطفلة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن غشاء بكارة الطفلة سليم وأنها بكر، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.