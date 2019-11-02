فالنسيا يقلب تأخره إلى فوز أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

قلب فالنسيا تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه إسبانيول في الشوط الثاني في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ملعب كورنيلا البرات ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني

واستعاد فالنسيا بعض اتزانه في المسابقة وعاد لعزف نغمة الانتصارات بالفوز الثمين في مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز التاسع وتجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى إسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مارك روكا من ضربة جزاء في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني ، رد فالنسيا بثنائية سجلها دانيال باريخو وماكسيميليانو جوميز في الدقيقتين 69 من ضربة جزاء و80.