 فالنسيا يقلب تأخره إلى فوز أمام إسبانيول في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

فالنسيا يقلب تأخره إلى فوز أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:07 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:07 م

قلب فالنسيا تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه إسبانيول في الشوط الثاني في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ملعب كورنيلا البرات ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني

واستعاد فالنسيا بعض اتزانه في المسابقة وعاد لعزف نغمة الانتصارات بالفوز الثمين في مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز التاسع وتجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى إسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مارك روكا من ضربة جزاء في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني ، رد فالنسيا بثنائية سجلها دانيال باريخو وماكسيميليانو جوميز في الدقيقتين 69 من ضربة جزاء و80.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك