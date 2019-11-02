إنتراخت يصدم بايرن ميونخ بالخمسة في الدوري الألماني

تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني ومني الفريق بهزيمة ثقيلة 1 / 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

كما شهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج 3 / صفر ولايبزج على ماينز 8 / صفر وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج 2 / 2 .

وتلقى بايرن لطمة قوية في وقت مبكر من المباراة بطرد لاعبه المخضرم جيروم بواتينج في الدقيقة التاسعة للخشونة مع جونزالو باسيينسيا لاعب فرانكفورت.

واستغل إنتراخت فرانكفورت تفوقه العددي بعد هذا الطرد المبكر وتقدم بهدفين سجلهما فيليب كوستيتش وجبريل سو في الدقيقتين 25 و33 ولكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلص الفارق بتسجيل هدف مهم لبايرن في الدقيقة 37 .

ورغم هذا ، استغل أصحاب الأرض التفوق العددي مجددا ووسعوا الفارق مع بايرن في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ديفيد أبراهام في الدقيقة 49 ثم ضاعف النمساوي مارتين هينتريجر مدافع إنتراخت من صعوبة المباراة على بايرن بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم باسيينسيا التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لإنتراخت في الدقيقة 85 .