 شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات بمنتزه «فكتوريا» - بوابة الشروق
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شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات بمنتزه «فكتوريا»

أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:28 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:28 م

أطلقت شرطة هونج كونج، اليوم /السبت/، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في متنزه فكتوريا، الذي يعد موقعا تقليديا لإضاءة الشموع وتنظيم المظاهرات هناك.

وذكرت قناة (سكاي نيوز - عربية) أن الشرطة في هونج كونج أطلقت عشرات العبوات، فتفرق المحتجون صوب مخارج المتنزه، وذلك ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 شهور.

ويتظاهر المحتجون في شوارع هونج كونج بسبب الغضب مما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونج كونج، بما في ذلك نظامها
القانوني وسياساتها.. فيما، من جهتها، تنفي الصين هذا الاتهام.

وكان محتجون قد هاجموا الشرطة بالقنابل، وأشعلوا حرائق في الشوارع وخربوا مبان حكومية وشركات يرون أنها مؤيدة لبكين.


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