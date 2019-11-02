محافظ المنيا يسلم 30 منزلا بقرية في مركز العدوة بعد إعادة إعمارها

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن أن المحافظة سلمت، اليوم السبت، 30 منزلا بقرية الفلاح 2 في مركز العدوة، بعد إعادة إعمارها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعية "الأورمان".

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، إن جمعية الأورمان احتفلت بالانتهاء من إعادة إعمار وتطوير 30 منزلا بقرية الفلاح 2 في مركز العدوة بمحافظة المنيا، ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك، وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا.

ولفت مدير عام الأورمان إلى أن الجمعية بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها -بجانب تنمية القرى الفقيرة- تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا؛ بهدف تذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مضيفا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأضاف شعبان أن الجمعية تخطط في الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الاكثر احتياجا، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.