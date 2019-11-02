قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، معقبًا: "يقولك أصل القتل كان شغال، والإسلام منتشرش بالسيف، وكلها كانت حروب دفاعية".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن المعارك التي وقعت في عهد النبي كان عددها محدودًا للغاية، متابعًا أن إجمالى قتلى المشركين في هذه المعارك كان 203 قتيل، بينما كان قتلى المسلمين 183 قتيل، ليصبح إجمالى قتلى المعارك نحو 386.

وتابع: "العدد قريب من بعضه، إيه رأي حضرتك؟ 386 واحد ماتوا من كل الغزوات والسرايا والبعوث والصدامات العسكرية طول 8 سنين، دي حادثة العبارة خدت كل اللي ماتوا في المسلمين والمشركين طوال 20 سنة، حروب دموية إيه؟ دول اللي ماتوا دول خناقة في قهوة".