تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية بمراكز "جهينة والمنشاة، وحي الكوثر" خلال 4 أيام، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، إلى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، ومحلات الجزارة، لرفع الاشغالات وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمدينة، لافتا إلى أنها أسفرت عن تحرير 63 محضر مخالفة ومضبوطات متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى تنفيذ حملة إشغالات وتموين بنطاق المركز أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر تموين غير مطابق للأرصدة، وضبط أدوات مخبز عدم نظافة، وعدم إعطاء بون صرف، كما تم تحرير عدد 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 20 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وقال أحمد الشطوري، رئيس حي الكوثر، أنه بالمرور على المصانع المختلفة بنطاق الحي، لمراقبة الأسعار وضمان الجودة بالمنطقة الصناعية الأولى، ومجمع الصناعات الصغيرة.

وأسفرت الحملة التموينية المكبرة عن تحرير عدد 16 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتحريرمحضر نظافة صحية.