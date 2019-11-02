 مقترح روسي في مجلس الأمن الدولي قد يسحب من الولايات المتحدة أحد امتيازاتها الأممية - بوابة الشروق
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مقترح روسي في مجلس الأمن الدولي قد يسحب من الولايات المتحدة أحد امتيازاتها الأممية

مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:44 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:44 م

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ أن الأمم المتحدة ستجري تصويتا الأسبوع المقبل على مشروع قرار اقترحته روسيا بشأن نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بنزع السلاح من مدينة "نيويورك " الأمريكية إلى دولة أخرى، مشيرا إلى أن المقترح الروسي من شأنه سحب أحد الامتيازات الأممية التي تتمع بها الولايات المتحدة.

وصرح نائب ممثل روسيا الدائم بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في (جنيف )أندريه بيلوؤسوف ، بأن (فيينا ) و(جنيف) من بين العواصم المقترحة ، موضحا أنه من المقرر أن يتم عرض هذا الاقتراح على التصويت منتصف الأسبوع المقبل.

يُذكر أن (موسكو ) قررت تقديم اقتراح للمطالبة بنقل مقر اللجنة من "نيويورك " إلى مكان آخر، بعد منع الولايات المتحدة 18 دبلوماسيا روسيا من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الرابعة والسبعين، التي افتتحت في شهر سبتمبر الماضي.

يُشار إلى أنه من بين الدبلوماسيين الروس، الذين لم تمنحهم (واشنطن ) تأشيرة دخول ، مسؤولين في شؤون نزع الأسلحة.

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