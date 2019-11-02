الاستفادة من ميول السيول بوسط سيناء بزراعة 25 ألف فدان قمح وشعير

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه سيتم زراعة ما لا يقل عن 25 ألف فدان قمح وشعير في مناطق وسط سيناء على مياه السيول، وسيتم توفير التقاوي والآلات الزراعية بنصف الثمن، لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية إلى آثار السيول والأمطار الغزيرة الإيجابية من تغذية خزان المياه الجوفي وري الزراعات القائمة، إلى جانب إمكانية التوسع في الزراعات الجديدة على كميات المياه، حيث كانت توجيهاته بتوفير تقاوي القمح والشعير والميكنة الزراعية بنصف قيمتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتشجيع المواطنين على التوسع فى الزراعة على مياه الأمطار والسيول، وخاصة زراعات القمح والشعير والمحاصيل الشتوية في مناطق وسط سيناء حيث وافق وزير الزراعة على توفير تقاوى القمح والشعير والآلات الزراعية بنصف القيمة.

وأعلن عن عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة المجالات على مستوى المحافظة عقب انتهاء السيول، مشيرا إلى سرعة إزالة الآثار السلبية للسيول والأمطار، والاستفادة من المياه في زيادة مساحات الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بإزالة كافة الآثار السلبية للسيول والأمطار التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا، حيث لم ينتج عنها سوى بعض الآثار السلبية البسيطة الجاري معالجتها، وأن مجالس المدن تقوم بعمليات تصريف المياه وإزالة العوائق الناتجة عن الأمطار وإعادة تمهيد الطرق لتيسير حركة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة المياه والصرف الصحي والمقاولين ومديرية الطرق، إلى جانب مراجعة كافة المنشآت والمرافق العامة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لآداء دورها.

وأكد أنه جاري متابعة الأسواق للتأكد من استمرار آداء دورها، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتوافر احتياطي بكميات كافية من مختلف السلع الضرورية واحتيجات المواطنين، بجانب مراجعة استعدادات المرافق الخدمية المختلفة من كهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية واجتماعية، واستمرار دورها فى خدمة المواطنين.

من جانبه، أعلن المهندس عاطف عبيد مطر، وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، أنه تم نشر التعليمات على المزارعين، لتجهيز أراضيهم للزراعة وحجز تقاوى القمح والشعير عن طريق الإدارات الزراعية لتكون في متناولهم فور البدء فى الزراعة على مياه الأمطار والسيول، خاصة بمناطق وسط سيناء.

من جهة أخرى، أكد معتز محمد طلعت طاهر، رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء، أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات الزراعية، بالتنسيق مع رؤساء القرى بعمل كشوف بأسماء المزارعين لتوفير التقاوي ( قمح - شعير ) والكميات المطلوبة لتوفيرها فى أسرع وقت ممكن لزراعتها على المياه المتوافرة، علاوة على وجود فريق عمل من الحملة الميكانيكية من فنيين ومعدات وسيارات ولوادر تحت إشراف مدير الحملة، حيث تقوم بالمرور على الطرق والقرى التابعة للمركز والمدينة لإصلاحها من آثار السيول.