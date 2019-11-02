نادال يهزم تسونجا ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى الدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 1 مساء الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وسيلتقي نادال في الدور قبل النهائي مع الكندي دينيش شابوفالوف الذي تغلب على جايل مونفيس 6 / 2 و6 / 2.

وكان ديوكوفيتش تأهل للدور قبل النهائي بالبطولة في وقت سابق بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 1 و 6 / 2.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي مع البلغاري جريجور ديميتروف الذي تغلب على التشيلي كريستيان جارين 6 / 2 و7 / 5.

ويحتل ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التننس المحترفين بفارق 320 نقطة أمام نادال.