 نادال يهزم تسونجا ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 10:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

نادال يهزم تسونجا ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس

د ب أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:42 ص | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:42 ص

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى الدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 1 مساء الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وسيلتقي نادال في الدور قبل النهائي مع الكندي دينيش شابوفالوف الذي تغلب على جايل مونفيس 6 / 2 و6 / 2.

وكان ديوكوفيتش تأهل للدور قبل النهائي بالبطولة في وقت سابق بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 1 و 6 / 2.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي مع البلغاري جريجور ديميتروف الذي تغلب على التشيلي كريستيان جارين 6 / 2 و7 / 5.

ويحتل ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التننس المحترفين بفارق 320 نقطة أمام نادال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك