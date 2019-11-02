نادال يهزم تسونجا ويتأهل للدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى الدور قبل النهائي ببطولة باريس لأساتذة التنس بعد تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 1 مساء الجمعة في دور الثمانية من البطولة.
وسيلتقي نادال في الدور قبل النهائي مع الكندي دينيش شابوفالوف الذي تغلب على جايل مونفيس 6 / 2 و6 / 2.
وكان ديوكوفيتش تأهل للدور قبل النهائي بالبطولة في وقت سابق بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 1 و 6 / 2.
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي مع البلغاري جريجور ديميتروف الذي تغلب على التشيلي كريستيان جارين 6 / 2 و7 / 5.
ويحتل ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التننس المحترفين بفارق 320 نقطة أمام نادال.