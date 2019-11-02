السلطات الفيتنامية تعلن وفيات الشاحنة في بريطانيا «مأساة إنسانية»

وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية اليوم السبت مقتل 39 شخصًا في شاحنة حاويات في إنجلترا الشهر الماضي بأنها "مأساة إنسانية خطيرة" بعدما أعلنت الشرطة البريطانية أن جميع الضحايا يعتقد أنهم فيتناميون.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لو ثي ثو هانج في بيان: "نشعر بحزن عميق ونقدم تعاطفنا العميق لأسر الضحايا ونأمل أن يتجاوزوا هذه الخسارة الهائلة قريبا".

وأضافت هانج: "نأمل أن يكمل الجانب البريطاني التحقيق قريبا لتقديم المسؤولين عن هذه المأساة للعدالة".

وقالت الشرطة البريطانية أمس الجمعة إنها تعتقد أن كل المهاجرين الـ 39 الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة في مقاطعة إسيكس الأسبوع الماضي يحملون الجنسية الفيتنامية.

وقال مساعد شرطة إسيكس تيم سميث في بيان مساء الجمعة: "في هذا الوقت، نعتقد أن كل الضحايا هم رعايا فيتناميون ونحن على اتصال مع الحكومة الفيتنامية".

وقالت شرطة إسيكس إنها لا تستطيع الإعلان عن هوية الضحايا في هذا الوقت لكنها أشارت إلى أنها تواصلت مع العديد من عائلات الضحايا.

وعندما عثرت الشرطة على الجثث في الساعات الأولى من يوم 23 أكتوبر الماضي، أشارت الشرطة إلى أن المهاجرين صينيون. وتم التشكيك في هذا الافتراض خلال الأسبوع الماضي، حيث قدمت العديد من الأسر الفيتنامية بلاغات عن أحبائها المفقودين الذين كانوا يخشون أن يكونوا من بين القتلى.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن 28 أسرة أبلغت عن فقدان أقارب لها في مقاطعتي ها تينه ونج آن الفيتناميتين.

وأطلقت السلطات الفيتنامية منذ ذلك الحين حملة ضد الإتجار بالبشر، ونفذت ست عمليات اعتقال الأسبوع الماضي، يعتقد أن اثنتين منها مرتبطتان بواقعة الوفيات في شاحنة حاويات في بريطانيا.

ويتم تهريب مئات المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقًا لمؤسسة "إكبات" الخيرية.