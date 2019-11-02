مصور سوري ينقذ كلبا من «غارة البغدادي»: كاد أن يموت جوعا وقهرا على والدته

تسببت العملية العسكرية الأمريكية التي قضت على أبو بكر البغدادي بسوريا، في رفع أثمان الكلاب في الولايات المتحدة من سلالة «مالينو» التي ينحدر منها الكلب الذي شارك في العملية العسكرية الأمريكية، وامتدحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستقبله في البيت الأبيض ومنحه رتبة عسكرية.

وتسببت العملية العسكرية الأمريكية في الوقت نفسه الحزن لكلب آخر، إذ ذاق مرار الفقد والوحدة بعد أن فقد والدته في سوريا، حيث عثر "فريد الهور"، مصور سوري، عن طريق الخطأ على كلب "بوبي" يقف بجانب والدته عويلا حزينا يكاد أن يموت جوعا وقهرا على والدته.

كان الهور يصور بقايا مجمع البغدادي في صباح اليوم التالي للغارة، وأثناء التصوير سمع شيئا يبكي؛ إذ فوجئ بجرو صغير مغطى بالأتربة بجانب جسد أمه، وتقترب أنفاسه من الموت بسبب الجوع والحزن، ولكن بفضل غريزة الهور وحب الحيوانات لسبق البوبي والدته.

لم يستطع الهور ترك البوبي وحيدا جائعا واستكمال عمله المكلف به، بل ترك كل شىء وحمل البوبي على دراجته النارية وقاد مسافة 20 ميلا إلى عيادة بيطرية وهو لا يبالي البرد والأمطار الغزيرة والأراضي الخطرة؛ كونه يعلم أن الكلب يستحق أن تنقذ حياته بعدما أصبح وحيدا.

وبعد شفاء الكلب، أخذ الهور الكلب إلى المنزل؛ ليكون جزءا من عائلته، وبدأ معه في اللعب والدلال وذهب معه للتسوق واشترى له طعاما، وأجرى له الفحوصات الطبية واللقاحات ليبدأ حياة جديدة.