«مصر للطيران» تتعاقد على أكبر صفقة طائرات لتطوير أسطولها

استحوذت شركة مصر للطيران على اهتمام كبير بخطة الإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات الماضية من خلال تعاقد الشركة على شراء 45 طائرة التى يعد أكبر صفقة شراء طائرات فى تاريخ الشركة.

وتسلمت مصر للطيران 10 طائرات جديدة من أصل 45 طائرة تم التعاقد على تسلمهم من شركتى بوينج الأمريكية وإيرباص ــ بحسب مصدر مسئول فى الشركة.

قال المصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تمكنت من استلام 6 طائرات بوينج خلال العامين الماضين ما ساهم فى فتح أسواق جديدة للناقل الوطنى.

كما تم استلام 4 طائرات من شركة إيرباص خلال الشهرين الماضيين بهدف تنفيذ خطة الاحلال والتجديد داخل أسطول مصر للطيران.

وذكر أن الشركة تمكنت من فتح خطوط طيران جديدة أبرزها إلى الصين مما ساهم فى زيادة إيرادات الشركة ووقف نزيف الخسائر التى تعرضت له بعد ثورة 25 يناير 2011 بفضل خطط التطوير التى تمكنت الشركة من تنفيذها.

كما تعكف مصر للطيران على إعادة هيكلة الشركات التابعة بهدف ترشيد المصروفات مع العمل على تعزيز الإيرادات.