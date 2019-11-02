الأوقاف: فهم السنة النبوية والعمل بها يسهم في معرفة حقيقة الإسلام

أكدت وزارة الأوقاف أهمية فهم السنة النبوية الشريفة والعمل بها؛ لدورها الكبير في معرفة حقيقة الإسلام، مبينة أن رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان أفضل من طبق الإسلام وعمل به فكان خلقه القرآن ونموذجا للقيم الأخلاقية والإنسانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف الأسبق والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين الوزارة والمعهد والتنسيق ضمن حملة الأوقاف الدولية لشهر ربيع أول بعنوان "هذا هو الإسلام".

وأعلن وزير الأوقاف بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المنح الدراسية لأئمة الأوقاف بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية للحصول على الماجستير والدكتوراة بعد تقديم 200 منحة سابقة في إطار التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.

وذكر أن وزارة الأوقاف ستصدر قريبا كتابين بعنوان: (النبي معلما ومربيا) و (وسائل التواصل التربوي للسنة النبوية) في إطار حملتها بمناسبة المولد النبوي الشريف وسيتم إهداؤهما لمكتبة المعهد.

وأشار وزير الأوقاف إلى سياسة وزارته للتوسع في التعاون الثقافي والعلمي مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، في إطار خطتها لرفع المستوى العلمي لأئمة وواعظي الوزارة ورفع مستوى آدائهم الدعوي.

بدوره أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، خلال اللقاء، أهمية التأسي بالسنة النبوية الشريفة؛ لما تذخر به من قيم أخلاقية وإنسانية ترتقي بالأمة الإسلامية وشعوبها وتضعها في مصاف الأمم والشعوب، مشيدا بالتعاون العلمي بين وزارة الأوقاف ومعهد الدراسات الإسلامية لرفع المستوى العلمي للأئمة، معربا عن استعداد دار الإفتاء للتعاون في هذا الصدد.