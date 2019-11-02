نائبة رئيس المفوضة الأوروبية: أوروبا بحاجة إلى زراعة قوية

في ظل احتجاجات المزارعين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، دعت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، إلى تقديم مزيد من الدعم للمزارعين.

وقالت فيستاجر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا دائما تمويل هذا القطاع المهم للحياة بالنسبة لنا جميعا على نحو كاف".

وذكرت السياسية الليبرالية الدنماركية أن أوروبا بحاجة إلى زراعة قوية، مضيفة أن القارة لن تتخلى عن مزارعيها.

وذكرت فيستاجر أنها لا تتوقع المزيد من التقليص في الميزانية الأوروبية لهذا القطاع رغم مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاحتياج المالي لقطاع الرقمنة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت فيستاجر عزمها العمل على تعزيز دعم الرقمنة في القطاع الزراعي أيضا، وقالت: "المزارع الصغيرة على وجه الخصوص بحاجة إلى اللحاق بالركب في هذا المجال. الأمر يدور أيضا حول دعمهم بصورة أقوى خلال الانتقال إلى عصر الرقمنة"