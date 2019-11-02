الأوكرانية سفيتولينا تتأهل لنهائي البطولة الختامية لموسم محترفات التنس

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تقدمت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا خطوة جديدة ومهمة على طريق الدفاع عن لقبها في البطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي) لموسم بطولات الرابطة العالمية للمحترفات بتأهلها إلى المباراة النهائية للبطولة.

وشقت سفيتولينا المصنفة الثامنة للبطولة طريقها إلى النهائي بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بينشيتش اليوم السبت خلال مباراتهما بالدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في شينزن بالصين.

وأجبرت الإصابة بينشيتش على الانسحاب عندما كانت سفيتولينا متقدمة 5 / 7 و6 / 3 و4 / 1 .

وتلتقي سفيتولينا في المباراة النهائية مع الفائزة من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تقام اليوم أيضا بين اللاعبتين الأسترالية أشلي بارتي والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفتين الأولى والثانية لهذه البطولة التي تقام بمشاركة أفضل ثماني لاعبات على مدار الموسم.