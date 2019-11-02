تهديدات يمينية بالقتل لزعيم الخضر ونائبة رئيس البرلمان الألماني

ذكر تقرير إعلامي ألماني اليوم السبت أن يمينيين متطرفين وجهوا تهديدات بالقتل لكل من زعيم حزب الخضر جيم أوزديمير ونائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" كلاوديا روت.

وقالت صحف مجموعة "فونكه" في ألمانيا اليوم إن رسائل بريد إلكتروني وجهت إلى هاتين الشخصيتين موقعة من قبل مجموعة تسمى "فرقة الأسلحة النووية في ألمانيا" مؤرخة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وهذه الرسائل لها علاقة ببعضها.

وذكرت المجموعة الصحفية أن روت قالت تعقيبا على ذلك: "إن هذه التهديدات ربما وجهت إلى جيم وإلي شخصى هذه المرة، إلا أنها تندرج ضمن قائمة طويلة من محاولات التخويف – ضد ساسة إقليميين رجالا ونساء وضد المجتمع المدني، وضد اليهود والمسلمين وضد الفنانين وأصحاب الخلفيات المهاجرة".

وأضافت روت قائلة: "إن من يعتقد أنه يستطيع أن يجعلنا ننحرف بكراهيته السقيمة وتحريضه الأعمى عن إدراك حقائق التاريخ – لنتخلى عن مجتمع التعددية والانفتاح على العالم، فأنا مضطرة لأن أخيب ظن مثل هذا الشخص بصورة مريرة".

توجد مجموعة يمينية متطرفة تسمي نفسها "فرقة الأسلحة النووية" داخل الولايات المتحدة، وأشار مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم السبت بصورة عامة إلى رد الحكومة الألمانية عن استجواب لكتلة اليسار في يوليو 2018.

وجاء في ذلك الرد أن المعلومات المتوافرة لا تبين نقاطا ملموسة تشير إلى أن "فرقة الأسلحة النووية " هذه تمثل جماعة إرهابية بالفعل.