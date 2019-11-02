«التعليم العالي»: تقييم موحد لطلاب المعاهد الإعلامية لتحديد مستوى الخريجين

قال وزير التعليم العالي، إن لجنة قطاع الإعلام بالوزارة ستضع تقييما موحدا لطلاب المعاهد الإعلامية؛ لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير -خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم- إلى ما توصلت إليه لجنة قطاع المعاهد الإعلامية من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع المعاهد الإعلامية من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد الطلاب والمقارنة بين عناصر التقييم في المعاهد من حيث الإمكانات المادية والخدمات التعليمية المقدمة، مشيدا بالمجهود الذي قامت به اللجنة والجهات المعاونة لإنجاز هذا العمل الذي يستهدف تطوير جودة التعليم.

وأكد الوزير على أهمية دور الإعلام في التأثير على الرأي العام العربي والعالمي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين لجنة الإعلام بالوزارة ونظيرتها بالمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى ضرورة تطوير المناهج بكل كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، كما أكد أهمية متابعة وتقييم أداء المعاهد الإعلامية بصفة مستمرة.

ورحب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بانعقاد ورشة العمل في جامعة القاهرة، مؤكدا دور الإعلام في مواجهة حروب الجيل الرابع وتطوير العقل المصري للنهوض بطريقة تفكير الشباب والارتقاء بعقلياتهم ليصبحوا قادرين على مواجهة هذه الحرب الخطيرة والتفكير بعقلانية والتمييز بين الأشياء.

وشهدت الورشة عرضا تفصيليا قدمه الدكتور عادل عبدالغفار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، حول نتائج دراسة التقييم الشامل لأداء المعاهد التي تنتمي إلى هذا القطاع خلال العام الدراسي 2018-2019 من خلال لجان ضمت في تكوينها الجانب الأكاديمي من الأساتذة المتخصصين، إضافة إلى ممثلين عن إدارات شؤون أعضاء هيئة التدريس والشؤون المالية والإدارية بقطاع التعليم بالوزارة، حيث تمت الزيارات الميدانية بواقع زيارتين لكل معهد، إحداهما في الفصل الدراسي الأول، والثانية بالفصل الدراسي الثاني خلال العام الأكاديمي 2018-2019.

وأوضح العرض أن الزيارات الميدانية ساعدت على تكوين قاعدة بيانات عن هذه المعاهد من أرض الواقع، وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء كل المعاهد التابعة للقطاع من خلال التقييم الكمي والكيفي، وتحديد محاور التخطيط المستقبلي لتطوير أداء هذه المعاهد، والتعرف على درجة التزام معاهد الإعلام واللغات والدراسات العامة بقوانين ولوائح العمل المنظمة لعمل المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

وقدم العرض النتائج التفصيلية الخاصة بتقييم كل معهد، مع التركيز على نقاط القوة والضعف في أداء كل معهد، كما أشار إلى خطة التطوير المستقبلي لمعاهد هذا القطاع على مستوى العملية التعليمية.