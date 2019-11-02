 ترامب: وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد في شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
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ترامب: وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد في شمال شرق سوريا

واشنطن- رويترز
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 1:09 ص | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 1:09 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرق سوريا.

وقال أيضا ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة جدا.

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