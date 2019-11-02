ترامب: وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد في شمال شرق سوريا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرق سوريا.
وقال أيضا ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة جدا.