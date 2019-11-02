ارتبطت القهوة بالكثير من العادات عند محبيها، فهناك من يشربها في بداية اليوم ليحصل على الطاقة، وهناك من يفضلها عند القراءة أو التفكير الحزين لأنها تشكل أجواء هادئة، ولكن هل يمكن للقهوة أن تحصل على مهمة جديدة وتحديدًا انقاص الوزن الزائد؟.

وذكر موقع "health"، أن القهوة يمكن أن تكون وسيلة جيدة لتخفيف الوزن لأنها تحد من الشهية وتعزز عملية الأيض.

ويقول الطبيب الأمريكي، بوب أرنو، صاحب كتاب "The Coffee Lover’s Diet"، إن القهوة كان لها نتائج جيدة حينما تم اعتبارها وسيلة لانقاص الوزن، موضحًا أنه على سبيل المثال حينما يتناول الإنسان فنجان قهوة قبل القيام بالتمارين الرياضة، فسيجد أن وزنه يتلاشى أسرع من العادة، وذلك لأن القهوة تحفز عملية حرق الدهون.

وأضاف أن شرب 3 أكواب من القهوة المحمصة الخفيفة يوميًا يساعد في خسارة الوزن، لأن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة، تقوم بعدة مهام وهى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمرض مثل السكري من النوع الثاني والسرطان بجانب المساعدة في خفض الوزن.

وأكد أنه بعد الكثير من الأبحاث عن القهوة أتضح أنها قادرة على كبح الشهية وتقليل امتصاص الجسم للدهون وزيادة التمثيل الغذائي وتحسين الدورة الدموية ونسبة حرق الدهون، مشيرًا إلى أنه بجانب استخدام القهوة لتقليل الوزن يجب تقليل الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة.

وأشار إلى أن القهوة لا تكفي بمفردها لفقدان الوزن، بل هى جزء من منظومة تساعد في الوصول للجسم المثالي، حيث أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائي اليومي حتى يحصل الجسم على الطاقة والعناصر التي يحتاجها.

وأوضح أنه مثلما تعد القهوة جيدة للوزن، فهناك بعض النصائح التي يجب معرفتها قبل شربها كحمية غذائية لأن هناك بعض الأضرار، مثل أنها تزيد من ضغط الدم ولذلك يجب الحذر منها للأشخاص المصابين بضغط دم مرتفع.

ونصح جميع من يستعد لاتباع حمية القهوة بتجنب تناول القهوة قبل 6 ساعات من النوم، لعدة أسباب منها أن الكافيين يتسبب في الأرق وأنه مدر للبول وهذا سيجعل فترة الليل مزعجة.