المفوض السامي لشؤون اللاجئين ينتقد قرار ترامب بالحد من استقبال اللاجئين

انتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، قرار الإدارة الأمريكية بالحد من استقبال اللاجئين في عام 2020.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "هذا القرار الأمريكي يعقد عمل المكتب في ظل النزوح الاضطراري لأعداد كبيرة من الناس في العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم".

وأعرب جراندي عن قلقه من القرار الأمريكي ومن نزعة مشابهة في مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة في هذا المجال.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر أمس /الجمعة/ تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص في عام 2020 المالي، الذي بدأ في أول أكتوبر.