تعيين باري جيبسون في منصب الرئيس الجديد لمجموعة «جي في سي» القابضة

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ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت أن مجموعة (جي في سي) القابضة بصدد تعيين بارى جيبسون المدير السابق لموقع ويليام هيل للمراهنات الرياضية في منصب الرئيس الجديد للمجموعة المتخصصة في الألعاب الإلكترونية.

ومن المقرر الإعلان عن تعيين السيد جيبسون في منصبه الجديد مطلع الأسبوع المقبل لينهي بذلك بحثًا استمر لمدة سبعة أشهر عمن سيخلف الرئيس الحالي للمجموعة لي فيلدمان.

وقد أغضب السيد فيلدمان المساهمين في مجموعة (جي في سي) القابضة في شهر مارس عندما باع هو والرئيس التنفيذي للمجموعة، كيني أليكسندر، أسهما بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار).