سفينة «آلان كردي» الألمانية لإنقاذ اللاجئين تحصل على تصريح بالرسو في ميناء إيطالي

حصلت سفينة «آلان كردي» الألمانية لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، والتي يوجد على متنها حاليا 88 مهاجرا، على تصريح بالرسو في ميناء تارانتو، جنوبي إيطاليا.

وقال متحدث باسم منظمة "سي ووتش" المسؤولة عن السفينة، جوردون إسلر: "الطقس يزداد سوءا، والأفراد على متن السفينة أصابهم البلل، لذلك قررنا أمس أن تبحث السفينة أن حماية بالقرب من السواحل".

وكانت "آلان كردي" استقبلت المهاجرين على متنها يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، استنادا إلى وزارة الداخلية الإيطالية، أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان استقبال 60 مهاجرا من على متن السفنية، بينما ستسقبل البرتغال 5 مهاجرين وأيرلندا اثنين.

وقال عمدة تارانتو، رينالدو ميلوتشي، إن المدينة مستعدة لوصول السفنية ولن تتردد في دعم هؤلاء المهاجرين خلال فترة إقامتهم القصيرة بها.