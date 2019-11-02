64 عاما مرت على ثورة التحرير الجزائرية، التي انطلقت في 1 نوفمبر 1954 لتلحق بركاب نضال الشعوب العربية من أجل الحصول على الاستقلال.

دام نضال الشعب الجزائري لنحو 8 سنوات، وانتهى بإعلان الاستقلال الجزائري في 5 يوليو 1962 بالتوقيع على اتفاقية الاستقلال، لتكتب نهاية الاحتلال الفرنسي الذي استمر لـ132 عاما.

كان الشعب المصري من أكبر الشعوب مناصرة للأشقاء الجزائريين في ثورتهم، وظهر ذلك في الاستقبال التاريخي للزعيم الجزائري «بن بلة» في زيارته للقاهرة بعد خروجه من السجن الفرنسي، لم يكن الدعم من رجال السياسة فقط، بل قدمت أعمال فنية خالدة ترسخ للترابط بين الشعبين.

ونستعرض أبرز الفنانين المصريين الذين قاموا بأعمال فنية وأهدوها للشعب الجزائري:

1- محمد فوزي

أثناء النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي تمت كتابة كلمات حماسية للتعبير عن الحس الشعبي المناهض للاستعمار، فالنشيد الرسمي للثورة الجزائرية الذي تبدأ كلماته بـ«قسما بالنازلات الماحقات.. والدماء الزاكيات الطاهرات» لم تجد ملحنا أفضل من محمد فوزي، ليهديها للشعب، وبعد الاستقلال تحولت الكلمات كنشيد رسمي للجمهورية الجزائرية.

2- عبد الحليم حافظ

«قضبان حديد اتكسرت.. والشمس طلعت نورت أرض العروبة»، بتلك الكلمات غنى العندليب عبد الحليم حافظ في حفل بمدينة عنابة الجزائرية في 1963 بمناسبة الذكرى الأولى لاستقلال الجزائر.

3- ماجدة

وتخليدا لنضال الشعب الجزائري قدمت الفنانة ماجدة شخصية أحد أهم مناضلي الجزائري، وهي البطلة جميلة بوحريد، في فيلم «جميلة» والذي عرض في 1958 قبل الاستقلال الجزائري، الفيلم من قصة الكبير يوسف السباعي، وشارك في كتابة السيناريو نجيب محفوظ وأخرجه المخرج الكبير يوسف شاهين.

4- أحمد مظهر

قدم فارس السينما دور «يوسف» في فيلم جميلة وهو أحد الفدائيين ضد الاستعمار الفرنسي.

5- يوسف شاهين

يعد المخرج العالمي يوسف شاهين أحد أبرز المؤمنين بالقومية العربية، لذلك تحمس لإخراج فيلم «جميلة بوحريد» من بطولة ماجدة وأحمد مظهر، وتم اختيار الفيلم كواحد من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996.

6- محمود المليجي

في ملحمة «جميلة بوحريد»، قدم الفنان محمود المليجي شخصية محامي فرنسي، ولكن يحمل مشاعر إنسانية، تدفعه للقيام بالدفاع عن جميلة أمام المحكمة الفرنسية، ويعد مشهد المحكمة من أبرز مشاهد الفيلم، والذي مثل فضح الاحتلال لغياب العدالة في محاكمته، وظهر ذلك عندما أظهرت المحكمة اعترافا مزورا لجميلة تقر فيه بأنها ساهمت في قتل مستوطنين فرنسيين ليحكم عليها بالاعدام.