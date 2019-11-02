محمد الإتربى: تحقيق الاستقرار المالى

نجح البنك المركزى بقيادة طارق عامر فى تحقيق الاستقرار المالى رغم الصعوبات الموجودة فى الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص ــ حسب محمد الاتربى رئيس بنك مصر.

واضاف الاتربى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» فى واشنطن على هامش الاجتماعات الاخيرة لصندوق النقد ان تطبيق مصر برنامج الاصلاح الاقتصادى المبرم قبل نحو ثلاث سنوات، خلق حالة ايجابية للاقتصاد المصرى من خلال معظم المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث عكف المركزى على اصلاح نظام سعر الصرف واستهداف واضح للتضخم.

«القرارات كان لها اثر واضح فى جذب المستثمرين وعودة الثقة إلى الاقتصاد مع ضبط نقدى ومالى ادى إلى تعظيم الاحتياطى النقدى وعظم من موارد الدولة المستخدمة فى التنمية» ــ أضاف الاتربى.

وتمكن المركزى تبعا للاتربى من عبور التحديات الكبرى التى كانت موجودة من ازمة سعر الصرف وانتشار السوق السوداء وفقدان الثقة من قبل المستثمرين الاجانب.

وقال رئيس بنك ان المبادرات التى قام بها المركزى للقطاعات الانتاجية والمشروعات الصغيرة وتوفير الموارد لسلع المختلفة انعشت الاقتصاد وضعته على المسار الصحيح.