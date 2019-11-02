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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى المنشاوي
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:59 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:59 م

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" التي وقعت في أغسطس 2013، لجلسة 6 نوفمبرالجاري؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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