الرئيس الألماني السابق جاوك: اليسار يمكن أن يشكل ائتلافا في المستقبل مع المسيحيين

أعلن الرئيس الألماني السابق يوآخيم جاوك، أنه يعتقد بإمكانية تشكيل ائتلاف "في وقت ما" بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي وبين اليسار الألماني.

وقال جاوك في لقاء مع صحيفة "تاجيسشبيجل" الصادرة غدا الأحد في برلين، إن اليسار يجب عليه أن يعدل "أمورا جوهرية لديه تعديلا قويا" أكثر مما يتطلب الأمر تعديلات من جانب الاتحاد المسيحي.

وأوضح جاوك أن اليسار أثبت قدرته على تشكيل حكومة في ولاية تيرينجن، ويجب على الحزب أن يواصل هذا النهج "ليحقق ما يناسب الواقع ويخرج من التصورات الإجبارية للشيوعية".

وأما ما يتعلق بموضوعات أوروبا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وحقوق الإنسان، فإن تصورات حزب اليسار لم تصل بعد "في أجزاء ذات صلة" إلى المستوى الكافي.

كان اليسار حقق في انتخابات برلمان ولاية تيرينجن بزعامة رئيس الوزراء هناك بودو راميلوف يوم الأحد الماضي أعلى نتيجة بين أحزاب الولاية.

وبالنظر إلى خسائر شركائه في الائتلاف وهم الاشتراكيون والخضر فإن الائتلاف الحاكم لم يعد يحوز الأغلبية في برلمانها.

لذلك تدور مناقشات عن إمكانية التعاون بين اليسار والاتحاد المسيحي الديمقراطي.