وزير التنمية المحلية: قرار رسوم الشواطئ مازال قيد الدراسة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة لا تزال تدرس قانونية قرار رسوم الشواطئ، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بهذا الشأن وسيتم الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.

وأكد أنه تم القضاء على المناطق العشوائية بمحافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، وجار التنسيق مع باقي المحافظات، متابعًا: "التراخيص الخاصة بالاستثمارات كانت تسبب الكثير من المشاكل، لكن تم إنشاء وحدة خاصة للاستثمار مع تواجد عاملين من الوزارة داخل مكاتب الاستثمار في المحافظات".

وذكر أنه تم حل المشاكل بين المحافظات الحدودية، وأنه تم إيجاد حل لمشاكل المستثمرين وفض المنازعات الحكومية.