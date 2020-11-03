أصحاب المتاجر في أمريكا يحصنون محالهم تحسبا لحدوث اضطرابات أثناء الانتخابات

استعد أصحاب المتاجر في المدن الأمريكية اليوم الاثنين، بتحصين واجهات متاجرهم ، كما استعدت الشرطة للمواجهات المتوقعة، وسط تزايد المخاوف بشأن العنف المحتمل في الانتخابات الرئاسية أو بعدها.



وفي نيويورك، حصنت العديد من المتاجر والمطاعم والفنادق مداخلها ونوافذها.



وشوهد العمال اليوم الاثنين، وهم يستخدمون ألواح الخشب الأبلكاش (الرقائقي) لتأمين واجهات المتاجر فى ميدان تايمز سكوير وممر التسوق الراقي فى الجادة الخامسة (فيفث أفنيو). وأفادت التقارير بأن العديد من أصحاب المحال الفاخرة للبيع بالتجزئة استأجروا خدمات أمنية إضافية.