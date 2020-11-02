فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفى الجهاز الهضمي بالأقصر

تفقد فريق من وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بمحافظة الأقصر "الحميات سابقًا"؛ للتعرف على جميع أقسام المستشفى ومراجعة كل استعدادات المستشفى؛ لمواجهة أي موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا.

ومر الفريق الطبي على الأقسام الداخلية والاستقبال والعيادات الخارجية، وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفى، كما راجع الطرق التي يسير فيها المرضى والمشتبه بإصابتهم داخل المستشفى.

وراجع فريق الترصد أعداد المصابين ومتلقي العلاج وعمل حصر؛ لمعرفة تطور الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.