وزير الصحة الإسباني يرفض فرض حظر تجول على مدار الساعة مرة أخرى

رفض وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم الاثنين، الدعوات إلى العودة إلى فرض حظر التجول الصارم على مدار الساعة، مثل الحظر الذي شهدته البلاد، في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إنها لن تكون خطوة ضرورية لاحتواء حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.



وشددت إسبانيا بالفعل قواعد التواصل الاجتماعي وفرضت حظر التجول ليلا فى العديد من المناطق.



وقال ايلا في تصريحات نشرتها صحيفتا الباييس ولا فانجارديا إنه ليس من المقرر حاليا فرض قيود أكثر صرامة، مضيفا أن السلطات ستقيم أولا تأثير الاجراءات المعمول بها بالفعل .



وتأتي تعليقات إيلا في أعقاب نداء من رئيس الحكومة الإقليمية في منطقة أستورياس الشمالية الغربية من أجل فرض حظر تجول أكثر صرامة، حيث يقترب النظام الصحي هناك من الإنهيار بشكل خطير.



ولا تملك الحكومة الإقليمية سلطة فرض قيود أكثر صرامة، وإنما يفرضها البرلمان وحده.



وكانت إسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا من هذه الجائحة .