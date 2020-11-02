 بعد حذفها من يوتيوب.. تامر حسني يعيد نشر «بألف سلامة» بنسخة جديدة - بوابة الشروق
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بعد حذفها من يوتيوب.. تامر حسني يعيد نشر «بألف سلامة» بنسخة جديدة

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:35 ص

تفاجئ جمهور تامر حسني بحذف أغنيته الجديدة "بألف سلامة" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" من موقع يوتيوب، رغم تصدرها وتحقيقها نسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى لطرحها.

ومن جانبه قال الفنان تامر حسني عبر منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك،"نهاركم كله خير اكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية (بألف سلامة) واكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم ١ وانها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكله تقنية محسوسة لبعض الناس".

وأضاف تامر، "أنا من امبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب ولما لقيتها هتاخد وقت قررت انا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا وعلينا كلنا انا وصناع العمل المحترمين".

واختتم "مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم ، اسيبكم تستمتعوا بالنسخة الجديدة."

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، و توزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.

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