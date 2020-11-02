المركزي العراقي يفتح حسابا لتطوير أداء الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن فتح حساب لدى مؤسسة يورو كلير لتطوير أداء الاحتياطيات الأجنبية وحفظ الأوراق المالية.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم، إن هذا الحساب سيوفر خدمات أخرى بضمنها السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية دون الحاجة إلى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها.

وأشار إلى أنه حتى وقت قريب كانت العملية تتم بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق، فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط.

وأكد البنك أن هذه "الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الأجنبية، كما تعدُّ إنجازا مهما يضيفه هذا البنك إلى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية".