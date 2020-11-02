العراق يخطط لإضافة وحدات إنتاجية جديدة لمصافي التكرير في البلاد

صرح مسؤول بارز في قطاع تكرير النفط الخام في العراق، بأن البلاد تعتزم إضافة وحدات جديدة بطاقة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف برميل لطاقة التكرير الحالية لسد النقص في المنتجات النفطية.

وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين: "إن وزارة النفط شرعت بإعداد خطة لتشجيع الاستثمار من خلال المشاركة مع شركات وزارة النفط بهدف رفع المستوى الاقتصادي ومعالجة الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد برفع قدرات مصافي التكرير الحالية".

وأضاف: "أن هناك مستثمرين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الاستثمار وفق آليات تضمن للمستثمرين والوزارة التوازن بالعملية الإنتاجية وتطوير المنشآت الحالية وزيادة طاقة مصافي التكرير بإضافة ما بين 10 إلى 30 ألف برميل جديدة إلى طاقة المصافي العاملة حاليا وتحسين نوعية المنتجات بإضافة وحدات جديدة ستنجز خلال العام المقبل".

وذكر أن "خطة وزارة النفط ستشمل إضافة وحدات إلى مصافي التكرير في الناصرية والعمارة الصينية وكركوك والنجف، فضلا عن إعادة تأهيل مصفاة التكرير في بيجي وإعادة تشغيل وحدات المصفاة المتوقفة عن العمل".