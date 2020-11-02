الإفراج عن مدير سابق في شركة وايركارد الألمانية

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة ميونخ اليوم الاثنين أنه قدم طلبا لدى قاضية التحقيقات في المحكمة الابتدائية لإطلاق سراح مدير سابق في شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، من الحبس الاحتياطي.



وأوضح الادعاء أنه قدم طلبا لتعليق أمر الاعتقال الصادر بعضو مجلس الإدارة السابق في الشركة المفلسة، ولكن تحت شروط صارمة.



ووفقا للتحقيقات الحالية، فإن المدير السابق، وعلى عكس المتهمين الآخرين الموجودين في الحبس، شارك في جرائم محتملة حتى نهاية 2017 فقط.



وذكر الادعاء أن " الجرائم الجسيمة على نحو خاص لم تحدث، وفقا لرأي الادعاء، إلا بعد رحيله عن مجلس الإدارة"، ولفت إلى أن ثروة المتهم تم تأمينها بصورة شاملة، وتابع الادعاء :" بعد تنفيذ الشروط يمكن للمتهم أن يغادر الحبس الاحتياطي فورا".



كانت السلطات الألمانية قد أودعت الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ميشائيل براون، وعضوا سابقا بمجلس الإدارة ومديرا آخر في الحبس الاحتياطي، بعد الكشف عن فضيحة التلاعب في ميزانية الشركة، ولا يزال البحث جاريا عن عضو مجلس الإدارة يان مارساليك.



ويرى الادعاء أن براون مسؤول رئيسي عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والتحصل من خلال ذلك على قروض عن طريق الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.

نت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية حزيران/يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يوركو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود له.