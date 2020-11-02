قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل قرارات الحكومة استباقية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اطمأن خلال اجتماع لجنة الأزمة، اليوم الاثنين، على جاهزية المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مدبولي اطمأن من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المستشفيات بها كميات كافية من المستلزمات والأدوية.



ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتفادي ما حدث، خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، من نقص في بعض أنواع الأدوية بالصيدليات، متابعًا: «نستعد بوجود مخزون كافٍ من الأدوية وتزويد الصيدليات بكل الكميات».



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.