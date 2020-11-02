الكشف على ١٧٦٠٩ مواطنين ضمن 100 مليون صحة بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، وقعت الكشف والفحص الطبي على ١٧٦٠٩ مواطنين منذ انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية؛ للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بجنوب سيناء.

وأضاف رخا، في تصريح له اليوم الاثنين، أنه يجري عمل اللازم نحو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، لصرف الأدوية اللازمة للمرضى بكميات تكفي مدة ثلاثة أشهر.

وأعلن مواصلة أعمال المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" بالمحافظة، وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لجميع المواطنين فوق ٤٠ سنة، والكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وأوضح أن المبادرة تأتي المبادرة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وتستهدف جميع المواطنين فوق ٤٠ سنة الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، والمواطنين من سن ١٨ سنة وحتى ٤٠ سنة المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة.

على جانب، آخر أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أماكن تقديم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل لاكتشاف الأمراض المزمنة، وهي المركز الطبي برأس سدر، والمركز الطبي بأبو زنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبو رديس، ومركز طب أسرة وادي فيران، والإدارة الصحية بكاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، والمركز الطبي الحضري بتوشكي بطور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بنويبع.

وأكدت "الدمرداش" أن العمل جاري بهذه المراكز، بالإضافة إلى فرق طبية متحركة تجوب كافة القرى والوديان ومدن المحافظة، ومواعيد العمل يوميًا على مدار الأسبوع، وتبدأ من التاسعة صباحًا وحتي الثالثة مساءً، ومن الثالثة مساءً وحتى التاسعة مساءً.