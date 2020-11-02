ــ القيود على الاقتراع عبر البريد تحفز ذوى البشرة السمراء ضد الرئيس الأمريكى.. وتصوير المرشح الديمقراطى على أنه ممثل لليسار أبعد اللاتينيين عنه



ينخرط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطى جو بايدن فى سباق محموم لجذب أكبر عدد من أصوات الناخبين ذوى الأصول العرقية غير الأمريكية، إذ يسعى كلاهما لجذب أصوات من الفئات الأكثر ولاء لمنافسه.

وبحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية فإنه على الرغم من أن الأمريكيين من أصل إفريقى هم الكتلة الأكثر ولاءً للديمقراطيين، لكن حملة بايدن تصطدم بعزوف العديد منهم عن الخروج أصلا للانتخابات فى ظل ما يعانونه من أزمة وطنية غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا ومقتل المواطن ذى الأصل الإفريقى جورج فلويد فى مايو الماضى.

وأدرك الديمقراطيون أن الطريق إلى فوز بايدن يمر عبر الـ5% من المواطنين ذوى البشرة السمراء الذين عزفوا عن الخروج للتصويت فى عام 2016، لذا دأبوا على شحذ حماس تلك الفئة خاصة الشباب منهم، وساعدهم فى ذلك فرض ترامب قيود على الاقتراع عبر البريد فى تكساس وأماكن أخرى هذا العام لمنع تزوير مزعوم للأصوات ما اعتبره الناخبين ذوى البشرة السمراء محاولة لحرمانهم من حق التصويت. وكان ردهم هو الظهور بأرقام قياسية فى التصويت المبكر فى أجزاء عديدة من تكساس.

ومع ذلك، فإن أداء ترامب تحسن قليلا مع الناخبين ذوى الأصل الأفريقى هذا العام عما كان عليه فى عام 2016، حيث حصل على تأييد بنسبة 12% بين الأمريكيين ذوى الاصل الإفريقى، وفقًا لاستطلاع أجرته نيويورك تايمز / وكلية سينا فى أكتوبر، بعد تعاون حملته مع مشاهير من أصل أفريقى وتقديمه خطة بقيمة 500 مليار دولار كوعود للسنوات الأربع القادمة.

وعلى جانب آخر، يشكل الناخبون الأمريكيون ذوو الأصول اللاتينية أكبر أقلية عرقية بين جمهور الناخبين، مع وجود أكثر من 32 مليون ناخب منهم، ما يمثل حوالى 13% من جميع الناخبين الأمريكيين الذين سيدلون بأصواتهم. وترتفع نسبة الناخبين ذوى الأصل اللاتينى فى بعض الولايات المتأرجحة المهمة مثل ولاية فلوريدا حيث ى يشكلون 20% من الناخبين.

وبالنظر للثقل النسبى لأصوات الناخبين اللاتينيين، فقد بدأت حملة ترامب فى عرض إعلانات باللغة الإسبانية فى ولاية فلوريدا لمخاطبة هؤلاء، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قيام بايدن بشن حملة لكسب أصوات الأمريكيين اللاتينيين مع تخصيصه 16 مكتبًا تركز على جذب الناخبين من أصل لاتينى فى فلوريدا وأريزونا وتكساس ونيفادا، وفقا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية.

وبرزت دلائل على أن ترامب يحقق مكاسب على بايدن، بين الناخبين من أصل لاتينى فى ولايات رئيسية مثل فلوريدا، حيث يمكن أن يحصل ترامب على أغلبية أصوات الأمريكيين من أصول كوبية فى فلوريدا، الذين يشكلون نحو ثلث الناخبين اللاتينيين فى هذه الولاية، وذلك فى ظل تصويره لبايدن بأنه يمثل اليسار.

أما فيما يتعلق بأصوات الأمريكيين المسلمين، فإنه على الرغم من أنهم أقلية صغيرة فى الولايات المتحدة، لكن تركيزاتهم فى الولايات الرئيسية المتأرجحة، مثل ميتشيجان وفلوريدا وويسكونسن وبنسلفانيا، يمكن أن يجعل تصويتهم مؤثرًا بشكل خاص هذا العام، وفقا لـ«لوس أنجلوس تايمز».

ويعد تجنب كلا المرشحين لقضايا الشرق الأوسط فى الحملة الحالية وفى المناظرات الرئاسية عاملا آخر يثير قلق الناخبين المسلمين. حيث تركوا غير واضحين أين يقف المرشحان فى مسائل السياسة الخارجية المهمة. ووفقا لإذاعة «صوت أمريكا»، من المرجح أن تؤدى هذه المخاوف إلى «تصويت لبايدن أو لا تصويت».