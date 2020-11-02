الرئاسة اللبنانية: تقدم إيجابي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مساء اليوم، ملف تشكيل الحكومة الجديدة "وسط أجواء من التعاون والتقدم الإيجابي"، بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وكانت مسحة تشاؤمية قد طغت على مسار التأليف الحكومي خلال الـ 48 ساعة الماضية، في ضوء العرقلة المفاجئة التي طرأت في ظل صراع عدد من القوى السياسية على الحصص الوزارية وحقائب بعينها، إلى جانب معلومات أفادت برغبة رئيس الجمهورية بتوسيع حجم الحكومة بحيث تضم 22 أو 24 وزيرا لتوزير حلفاء سياسيين له، في حين يصر رئيس الوزراء المكلف على تشكيل حكومة مصغرة لا تتعدى الـ 18 وزيرا.

وكُلف سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، وذلك بعدما استقالت حكومة الدكتور حسان دياب على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.