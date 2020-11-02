«تلات سلامات» تحية من مدحت صالح لجمهور الإسكندرية

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انطلقت مساء اليوم أولى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 بأوبرا الإسكندرية والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من ١ الى ١٠ نوفمبر الجارى حيث اقيم حفلا فنيا للفنان مدحت صالح.

بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم كما شارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايستروأحمد عامر حيث قدموا خلالها باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها سوق الحلاوة جبر ..لامونى الناس اداء محمد حسن.

شباكنا ستايره حرير

بكرة يا حبيبى اداء الفنانة اجفان..يا عينى على قلبى..الهوى هوايا اداء الفنان وليد حيدر.. هااقابله بكرة ..حيرت قلبى اداء الفنانة رحاب عمر.. وبالفاصل الثانى من الحفل التقى جمهور الاسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم قدم خلالها رائعة كمال الطويل “موسيقى بلاش عتاب” ثم فاصلا غنائيا للفنان مدحت صالح حيث قدم باقة من اشهر اعماله المتميزة بالاضافة الى باقة مختارة اعمال زمن الفن الجميل منها.

بلاش عتاب.وعدى..زى ما هى حبها..الدنيا ..كوكب تانى..قرب لى جاى على نفسك بتسأل ليه عليا..بان عليا حبه..مش كفاية..يا واحشنى رد عليا.. والنبى يا جميل.. طول عمرى احبك..يا جميل يا اللى هنا..طول عمرى احبك..على الحلوة والمرة..ولاتسوى دموع.. بحلم على قدى.

وقد احتفى جمهور الحفل مع الفنان الكبير مرددين “سنة حلوة يا جميل”بمناسبة عيد ميلاده .

اقيم الحفل وفق اجراءات احترازية مشددة من بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة.